На востоке Латвии рабочие отказываются сносить советские памятники
Момент сноса обелиска — последнего элемента памятника освободителям в Риге. Кадр видео © / Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Valsts policija
Рабочие отказываются сносить советские памятники в Балвском крае на востоке Латвии. Об этом порталу LSM.lv сообщил глава Балвской краевой думы Сергей Максимов.
По его словам, снос памятника партизанам Красной армии оценили в 15 тысяч евро, но рабочие из других регионов требуют сумму в четыре раза больше, а местные отказываются браться за это дело.
"Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории", — отметил Максимов.
Напомним, 23 августа в столице Латвии начался демонтаж памятника освободителям от немецко-фашистских захватчиков. Во время митинга против сноса монумента 14 человек были задержаны. Вчера памятник снесли окончательно. В России в связи с этим обвинили Латвию в нарушении устава ЮНЕСКО.