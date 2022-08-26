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26 августа, 15:01

На востоке Латвии рабочие отказываются сносить советские памятники

<p>Момент сноса обелиска — последнего элемента памятника освободителям в Риге. Кадр видео © / Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Valsts policija</p>

Момент сноса обелиска — последнего элемента памятника освободителям в Риге. Кадр видео © / Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Valsts policija

Рабочие отказываются сносить советские памятники в Балвском крае на востоке Латвии. Об этом порталу LSM.lv сообщил глава Балвской краевой думы Сергей Максимов.

По его словам, снос памятника партизанам Красной армии оценили в 15 тысяч евро, но рабочие из других регионов требуют сумму в четыре раза больше, а местные отказываются браться за это дело.

"Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории", — отметил Максимов.

Не могут налюбоваться?: В Риге с двух ракурсов показали снос памятника советским воинам

Не могут налюбоваться?: В Риге с двух ракурсов показали снос памятника советским воинам

Напомним, 23 августа в столице Латвии начался демонтаж памятника освободителям от немецко-фашистских захватчиков. Во время митинга против сноса монумента 14 человек были задержаны. Вчера памятник снесли окончательно. В России в связи с этим обвинили Латвию в нарушении устава ЮНЕСКО.

Александра Вишнякова
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