На востоке Латвии рабочие отказываются сносить советские памятники

Рабочие отказываются сносить советские памятники в Балвском крае на востоке Латвии. Об этом порталу LSM.lv сообщил глава Балвской краевой думы Сергей Максимов.

По его словам, снос памятника партизанам Красной армии оценили в 15 тысяч евро, но рабочие из других регионов требуют сумму в четыре раза больше, а местные отказываются браться за это дело.