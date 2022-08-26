Актёр Сильвестр Сталлоне сообщил о причинах развода с экс-моделью Флавин
Сильвестр Сталлоне с супругой Дженнифер Флавин и дочерьми: Скарлет, Систин и Софией Роуз Сталлоне. Обложка © ТАСС / Chris Pizzello
Американский актёр Сильвестр Сталлоне объяснил причину развода с бывшей моделью Дженнифер Флавин после 25 лет брака. По его словам, информация о том, что собака послужила причиной разлада, является ложью, пишет TMZ.
Как сообщает издание, из-за ротвейлера у пары действительно были некие разногласия, но причина развода далеко не в этом. Сталлоне подчеркнул, что они разорвали отношения "не из-за такого тривиального аргумента".
"Мы просто пошли в разных направлениях. Я очень уважаю Дженнифер. Я всегда буду любить её. Она потрясающая женщина. Она самый приятный человек, которого я когда-либо встречал", — подчеркнула звезда "Рокки".
Что касается татуировки с лицом супруги, то актёр действительно её перебил. Дело в том, что она была сделана более 14 лет назад и со временем испортилась. Набив изображение любимого питомца вместо жены, актёр таким образом "освежил её". Также он добавил, что на его теле есть ещё одна большая татуировка с изображением Дженнифер — на спине.
Лайф сообщал, что бывшая американская модель Дженнифер Флавин подала на развод с 76-летним актёром Сильвестром Сталлоне. Флавин подала заявление в округе Палм-Бич, штат Флорида, ещё 19 августа, в судебных документах говорится, что брак "необратимо расторгнут". Сама модель пока не объявляла об этом публично.