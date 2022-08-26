Реставраторы рассказали, как восстанавливали черепицу для Феодоровского городка

Для реставрации крыши Феодоровского городка в Царском Селе специалисты в течение полугода разрабатывали способ воссоздать уникальную керамическую черепицу. Она давно находилась в плачевном состоянии, а глянцевая глазурь на ней облупилась, рассказали газете "Петербургский дневник" в компании "Арткорпус".

Согласно архивам, изначально черепица покрывала весь городок, а не отдельные его здания, как было до нынешней реставрации. Поэтому специалистам пришлось изготовить 40 тысяч таких пластин. Но основная проблема заключалась в том, что не сохранился "рецепт" аутентичных черепиц, поэтому реставраторы боялись эффекта "вставных зубов" в облике городка.

"Главные сложности заключались не в объёме производства, а в специфическом цвете глазури сохранившихся образцов. Основной фон — бирюза. Но её оттенки на разных пластинах "гуляли" в огромном диапазоне — от зелёного до синего. Кроме того, сама керамика имела вкрапления, как будто при её изготовлении к ней подмешали мусор", — пояснила руководитель цеха керамики мастерской "Арткорпус" Наталья Лашхия.

По её словам, разработанный ею метод создания той самой черепицы дворца теперь стал секретом мастерской. Однако заказчика смутил разброс оттенков основного цвета черепицы. Но "Арткорпусу" удалось объяснить, что таково свойство материала, которое мастера прошлого умели эффектно использовать в своих целях.

"В мире вообще наблюдается процесс, когда с каждой реставрацией объекты становятся все "причёсаннее" и "ровнее", но это неправильно. И особенно это относится к изделиям из керамики. Если их изготавливать так, как будто они вышли из 3D-принтера, они будут смотреться бездушно, как кафельная плитка в ванной. Ведь керамику можно сравнить с живым существом", — отметила Лашхия.