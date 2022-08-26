Зеленский сделал её неизбежной: В Киеве рассказали о тайной подготовке к "большой войне" с 2019 года

Киев ещё в 2019 году начал тайно готовиться к "большой войне" после отказа президента Украины Владимира Зеленского одобрить "Минск-3". Об этом в эфире телеканала NTA заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов.

До начала российской спецоперации на Украине документом, урегулировавшим ситуацию в Донбассе, являлся "Минск-2". Это был комплекс мер по выполнению соглашений, который регламентировал шаги по деэскалации конфликта.

"Мы готовились к войне, причём подготовка началась после 8–9 декабря 2019 года, когда президент Зеленский не согласился в Париже на те условия, которые нам предлагали Россия, Франция и Германия, мягко говоря, он сказал: "Нет, друзья, "Минска-3" не будет, мы будем отстаивать свою страну". На следующий день поняли, что большая война неизбежна", — пояснил Данилов.

Он подчеркнул, что подготовка велась "очень осторожно". Секретарь СНБО также пояснил, почему правительство не заявило об этом громко. По его словам, власти не должны никого об этом информировать, а если бы они это сделали, "враг был бы уже в Варшаве, Таллине, Вильнюсе и других городах".