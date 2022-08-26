Жители Энергодара призвали МАГАТЭ принудить Киев к отказу от обстрелов Запорожской АЭС

Жители Запорожья начали сбор подписей под письмом к руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара.

"Мы, жители Запорожской области, обращаемся к вам с призывом остановить провокации Украины, направленные против Запорожской АЭС! Просим вас решительно осудить действия руководства Украины по эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и предупредить об ответственности перед мировым сообществом в случае продолжения обстрелов станции", — сказано в тексте.

Обращение адресовано руководителям стран – членов Международного агентства по атомной энергии, а также его главе Рафаэлю Гросси. Жители подчеркнули, ситуация в районе самой большой атомной станции в Европе сложилась критическая.