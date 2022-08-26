Сенегальский нападающий Бальде в скором времени пройдёт медосмотр в "Спартаке"
Сенегальский нападающий Кейта Бальде, который является свободным агентом, в ближайшее время прилетит в Москву для прохождения медосмотра в московском "Спартаке". Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил агент игрока Федерико Пасторелло.
"Да, Кейта Бальде скоро прилетит в Москву, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в "Спартак". Контракт нападающего будет рассчитан на три года", — отметил представитель форварда.
Добавим, что 27-летний форвард ранее выступал за "Лацио", "Интер", "Монако" и другие клубы, а последней его командой стал итальянский "Кальяри". Сейчас игрок пребывает в статусе свободного агента.
Getty Images / Emilio Andreoli – Inter / FC Internazionale