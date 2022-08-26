Стоимость газа в Европе достигла $3400 за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе поднялась выше 3400 долларов за одну тысячу кубометров, о чём свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. В последний раз голубое топливо торговалась по такой цене 7 марта текущего года.
Так, стоимость газового фьючерса с доставкой в сентябре на хабе TTF в Нидерландах составила 3448 долларов за тысячу кубических метров (332,17 евро за МВт/ч)
Резкий рост цен на газ в Европе начался примерно неделю назад, когда "Газпром" объявил о приостановке на трое суток — с 31 августа по 2 сентября — прокачки газа по "Северному потоку". Связаны такие меры с техническим обслуживанием единственной газовой турбины на станции "Портовая". Вместе с тем расчётная цена на газ в Европе обновила исторический максимум 1996 года, достигнув уровня в $2861,6 за тысячу кубометров.
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