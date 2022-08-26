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26 августа, 14:57

Обвинение запросило 13 лет строгого режима убийце "мисс Кузбасс – 2010" в Москве

<p>Александр Попов убил жену Ксению и спрятал тело в лесополосе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/990" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Александр Попов убил жену Ксению и спрятал тело в лесополосе. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Государственный обвинитель выступил в судебных прениях по уголовному делу об убийстве "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой в лесополосе Новой Москвы. Он предложил назначить подсудимому, 36-летнему Александру Попову, наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"31 августа 2021 года Попов, находясь в квартире, расположенной в жилом доме по улице Нильса Бора поселения Десеновское в Новой Москве, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, действуя умышленно, нанёс своей супруге неустановленным острым предметом телесные повреждения в виде колото-резаных ран в область груди и шеи. От полученных ранений 29-летняя женщина скончалась на месте", — напомнили в ведомстве.

Лайф сообщал, что тело Ксении Сапожковой было найдено в лесополосе в Новой Москве в начале февраля этого года. В убийстве заподозрили её супруга — Александра Попова. По словам жителей закрытого московского посёлка, в котором проживала убитая модель, её муж выносил из дома подозрительные мешки. Однако они не придавали этому значения, так как в посёлке постоянно кто-то делает ремонт и таскает чёрные пакеты. Позднее Попов признался в убийстве Ксении и хладнокровно рассказал следователям, где закопал тело девушки. Лайф публиковал видео следственного эксперимента. Более того, убийца полгода вёл соцсети девушки после её смерти, чтобы скрыть произошедшее, а затем сам заявил о её пропаже.

Сама напоролась на нож: Муж "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой выдвинул новую абсурдную версию убийства

Сама напоролась на нож: Муж "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой выдвинул новую абсурдную версию убийства

Оксана Попова
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