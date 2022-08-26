Государственный обвинитель выступил в судебных прениях по уголовному делу об убийстве "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой в лесополосе Новой Москвы. Он предложил назначить подсудимому, 36-летнему Александру Попову, наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"31 августа 2021 года Попов, находясь в квартире, расположенной в жилом доме по улице Нильса Бора поселения Десеновское в Новой Москве, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, действуя умышленно, нанёс своей супруге неустановленным острым предметом телесные повреждения в виде колото-резаных ран в область груди и шеи. От полученных ранений 29-летняя женщина скончалась на месте", — напомнили в ведомстве.