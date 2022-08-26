В Норвегии ввели в действие седьмой пакет санкций Евросоюза против России
Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций против России, которые были введены Евросоюзом 21 июля. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, опубликованном на сайте правительства.
"Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включён в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии", — сказано в тексте.
Как уже писал Лайф, 21 июля Евросоюз ввёл седьмой пакет антироссийских санкций. В частности, в него был включён запрет "на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьёй экспорта РФ после энергоресурсов".
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