В Норвегии ввели в действие седьмой пакет санкций Евросоюза против России

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций против России, которые были введены Евросоюзом 21 июля. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, опубликованном на сайте правительства.

"Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включён в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии", — сказано в тексте.