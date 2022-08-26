"Осталось только основание": В Латвии потеряли подлежащий сносу советский памятник

В Алуксненском крае в Латвии таинственным образом исчез с постамента памятник в честь латышских партизан, разгромивших фашистских захватчиков в 1944 году, передаёт агентство LETA, цитируя представителя местного самоуправления Эвиту Аплоку. Советский мемориал в числе ещё девяти подобных объектов готовили к сносу.