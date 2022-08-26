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26 августа, 15:06

"Осталось только основание": В Латвии потеряли подлежащий сносу советский памятник

В Латвии исчез памятник советским воинам, который должны были снести

В Алуксненском крае в Латвии таинственным образом исчез с постамента памятник в честь латышских партизан, разгромивших фашистских захватчиков в 1944 году, передаёт агентство LETA, цитируя представителя местного самоуправления Эвиту Аплоку. Советский мемориал в числе ещё девяти подобных объектов готовили к сносу.

"На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции", — заявил Аплоку.

Россия пригрозила Латвии ответными мерами из-за сноса памятника освободителям Риги

Россия пригрозила Латвии ответными мерами из-за сноса памятника освободителям Риги

Ранее был снесён последний элемент памятника освободителям Риги — обелиск в честь советских воинов. Латвию из-за демонтажа мемориала обвинили в нарушении устава ЮНЕСКО.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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