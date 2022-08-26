"Осталось только основание": В Латвии потеряли подлежащий сносу советский памятник
В Латвии исчез памятник советским воинам, который должны были снести
В Алуксненском крае в Латвии таинственным образом исчез с постамента памятник в честь латышских партизан, разгромивших фашистских захватчиков в 1944 году, передаёт агентство LETA, цитируя представителя местного самоуправления Эвиту Аплоку. Советский мемориал в числе ещё девяти подобных объектов готовили к сносу.
"На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции", — заявил Аплоку.
Ранее был снесён последний элемент памятника освободителям Риги — обелиск в честь советских воинов. Латвию из-за демонтажа мемориала обвинили в нарушении устава ЮНЕСКО.
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