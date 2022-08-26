Агрессия, тромбозы и инфаркты: Какие опасности для здоровья таит грядущее новолуние

Во время новолуния у человека возрастает тревожность и раздражительность, а иммунная система даёт сбои в работе, предупредила врач-терапевт Лариса Александрова в беседе с "Вечерней Москвой" в преддверии этого явления, которое произойдёт 27 августа.

"В первую очередь страдает психологическое здоровье, усиливается раздражительность, могут возникать приступы агрессии, особенно у мужчин. Именно по этой причине тем, кто любит пригубить, лучше отказаться от горячительного, поскольку негатив и алкоголь приводят к плачевным последствиям", — отметила медик.

По её словам, под удар попадает и физическое состояние человека. Новолуние активирует хронические недуги, особенно связанные с сосудистой системой. Возрастает риск инфарктов, инсультов и тромбозов, может нарушиться работа пищеварительной системы, а также не исключены мигрень, гипертония, остеохондроз, констатировала Александрова. Она подчеркнула, что не следует перегружать себя в этот период, а иммунную систему хорошо бы поддержать препаратами на основе витамина С или D.