Агрессия, тромбозы и инфаркты: Какие опасности для здоровья таит грядущее новолуние
Врач Александрова заявила об опасности тромбозов и инфарктов во время новолуния 27 августа
Во время новолуния у человека возрастает тревожность и раздражительность, а иммунная система даёт сбои в работе, предупредила врач-терапевт Лариса Александрова в беседе с "Вечерней Москвой" в преддверии этого явления, которое произойдёт 27 августа.
"В первую очередь страдает психологическое здоровье, усиливается раздражительность, могут возникать приступы агрессии, особенно у мужчин. Именно по этой причине тем, кто любит пригубить, лучше отказаться от горячительного, поскольку негатив и алкоголь приводят к плачевным последствиям", — отметила медик.
По её словам, под удар попадает и физическое состояние человека. Новолуние активирует хронические недуги, особенно связанные с сосудистой системой. Возрастает риск инфарктов, инсультов и тромбозов, может нарушиться работа пищеварительной системы, а также не исключены мигрень, гипертония, остеохондроз, констатировала Александрова. Она подчеркнула, что не следует перегружать себя в этот период, а иммунную систему хорошо бы поддержать препаратами на основе витамина С или D.
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