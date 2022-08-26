Тысячи жителей Донецка оставляют на "Дереве Героев" ленты с пожеланиями для бойцов
В Донецке появилось "Дерево Героев" с пожеланиями для участников спецоперации
В Донецке на Аллее Героев появилось дерево, увешанное лентами с посланиями военнослужащим, которые задействованы в специальной военной "Операции Z". Любой желающий может повязать красную ленточку в поддержку бойцов, воюющих за Донбасс, как сделала одна из местных жительниц, выложив трогательное видео.
В Донецке появилось "Дерево Героев" с посланиями русским бойцам. Видео © Tiktok / lera_mokshanskayaa
Дерево находится в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев. Около самого символа солидарности народа и армии в борьбе с украинским национализмом стоит ваза с алыми лентами, на которых любой желающий может оставить своё сообщение для сражающихся за Донбасс.
Ранее Лайф писал, что на улицах Санкт-Петербурга появились истории горожан, помогающих собирать гуманитарную помощь для Донбасса. В региональном отделении "Единой России" таким образом решили отблагодарить людей, не оставшихся равнодушными к беде, в которой оказался братский народ ДНР и ЛНР.
Tiktok / lera_mokshanskayaa