Тысячи жителей Донецка оставляют на "Дереве Героев" ленты с пожеланиями для бойцов

В Донецке на Аллее Героев появилось дерево, увешанное лентами с посланиями военнослужащим, которые задействованы в специальной военной "Операции Z". Любой желающий может повязать красную ленточку в поддержку бойцов, воюющих за Донбасс, как сделала одна из местных жительниц, выложив трогательное видео.

В Донецке появилось "Дерево Героев" с посланиями русским бойцам. Видео © Tiktok / lera_mokshanskayaa

Дерево находится в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев. Около самого символа солидарности народа и армии в борьбе с украинским национализмом стоит ваза с алыми лентами, на которых любой желающий может оставить своё сообщение для сражающихся за Донбасс.