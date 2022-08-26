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Опубликовано 26 августа 2022, 16:06

Тысячи жителей Донецка оставляют на "Дереве Героев" ленты с пожеланиями для бойцов

В Донецке появилось "Дерево Героев" с пожеланиями для участников спецоперации

В Донецке на Аллее Героев появилось дерево, увешанное лентами с посланиями военнослужащим, которые задействованы в специальной военной "Операции Z". Любой желающий может повязать красную ленточку в поддержку бойцов, воюющих за Донбасс, как сделала одна из местных жительниц, выложив трогательное видео.

В Донецке появилось "Дерево Героев" с посланиями русским бойцам. Видео © Tiktok / lera_mokshanskayaa

Дерево находится в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев. Около самого символа солидарности народа и армии в борьбе с украинским национализмом стоит ваза с алыми лентами, на которых любой желающий может оставить своё сообщение для сражающихся за Донбасс.

Россияне смогут передать слова поддержки участникам спецоперации на бумаге
Россияне смогут передать слова поддержки участникам спецоперации на бумаге

Ранее Лайф писал, что на улицах Санкт-Петербурга появились истории горожан, помогающих собирать гуманитарную помощь для Донбасса. В региональном отделении "Единой России" таким образом решили отблагодарить людей, не оставшихся равнодушными к беде, в которой оказался братский народ ДНР и ЛНР.

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Tiktok / lera_mokshanskayaa

Николь Вербер
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