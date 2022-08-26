"Убирайтесь домой!": Ирландцы с прибалтами сломали челюсть 14-летнему мальчику с Украины

В Ирландии, на улице Харбер в городе Маллингар, 14-летнего мальчика с Украины избили местные жители, пишет Westmeath Independent. Родители подростка планируют обратиться в суд. Они обвинили нападавших в расизме. По их данным, среди участников избиения были ирландцы и прибалты.

"В результате нападения на улице Харбер в городе Маллингар 14-летний мальчик получил перелом челюсти, его прооперировали в Дублине, рядом с ним в тот момент оказалась 15-летняя девочка, она сильно напугана", — пишет издание.

Пострадавшие сообщили, что во время драки нападавшие кричали: "Украинцы, убирайтесь домой!" По данным издания, местные жители не впервые подвергают дискриминации украинцев и их детей: случаи нападения были зафиксированы и ранее.