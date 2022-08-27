Боррель: ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о получении гарантий от премьера самопровозглашённого Косова Альбина Курти относительно свободного передвижения через границы косовских сербов по их удостоверениям личности.
"Сербы Косова, а также все другие граждане смогут свободно путешествовать между Косовом и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС только что получил гарантии на этот счёт от премьера Курти", — написал он в своих соцсетях.
Глава европейской дипломатии также отметил, что Сербия в ответ согласилась уступить в вопросе пересечения границ по документам, выданным со стороны Приштины.
Напомним, 31 июля на севере Косова произошло обострение. Слышались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. На границе с Сербией фиксировались вооружённые столкновения. Причиной такой ситуации стали намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы. Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил стороны на переговоры в Брюссель, чтобы обсудить урегулирование ситуации в непризнанной республике, но встреча политиков закончилась ничем.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ