Боррель: ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о получении гарантий от премьера самопровозглашённого Косова Альбина Курти относительно свободного передвижения через границы косовских сербов по их удостоверениям личности.

"Сербы Косова, а также все другие граждане смогут свободно путешествовать между Косовом и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС только что получил гарантии на этот счёт от премьера Курти", — написал он в своих соцсетях.