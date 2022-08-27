ООН предписала Латвии остановить снос демонтированного памятника освободителям Риги
Комитет по правам человека в ООН предписал латвийским властям остановить в Риге снос монумента воинам-освободителям и завершить работы на объекте. Об этом говорится в документе, который предоставил литовский адвокат Станисловас Томас.
"В соответствии с правилом № 94 к государству-участнику обращена просьба воздержаться от демонтажа памятников, являющихся предметом настоящего разбирательства, и обеспечить сохранность тех частей монумента, которые уже были демонтированы, на время рассмотрения обращения в комитете", — отмечается в предписании организации от 26 августа.
Ранее Лайф писал, что в Латвии был снесён последний элемент памятника освободителям Риги — обелиск в честь советских воинов. В итоге из-за демонтажа мемориала страну обвинили в нарушении устава ЮНЕСКО.
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