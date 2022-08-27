ООН предписала Латвии остановить снос демонтированного памятника освободителям Риги

Комитет по правам человека в ООН предписал латвийским властям остановить в Риге снос монумента воинам-освободителям и завершить работы на объекте. Об этом говорится в документе, который предоставил литовский адвокат Станисловас Томас.

"В соответствии с правилом № 94 к государству-участнику обращена просьба воздержаться от демонтажа памятников, являющихся предметом настоящего разбирательства, и обеспечить сохранность тех частей монумента, которые уже были демонтированы, на время рассмотрения обращения в комитете", — отмечается в предписании организации от 26 августа.