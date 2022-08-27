"Бич, не выпьешь с нами?": Россиянин, избитый девочками-подростками, назвал шокирующую причину нападения

Пострадавший от рук девочек-подростков в Тюменской области рассказал, что был избит, потому что отказался пить с ними пиво. Подробности инцидента публикует телеграм-канал SHOT.

Пострадавший житель тюменского села рассказал, что был избит девочками из-за отказа выпить. Видео © Telegram / SHOT

Пока 36-летний Анатолий горевал от того, что опоздал на последнюю электричку и был вынужден ночевать на вокзале станции Вагай Омутинского района, девочки 15, 16 и 17 лет развлекались на полную катушку: пили, громко слушали музыку, смеялись и матерились. В какой-то момент им, видимо, втроём стало скучно и захотелось мужского внимания, а под руку как раз попался мужчина. Недолго думая, самая бойкая из подростков предложила попить с ними пива, однако получила отказ.

"Вот она до этого и докопалась: "Ты, бич, приехал с колхоза, ходишь здесь! А с нами, с девчонками, тебе даже не выпить". Я говорю: "Нельзя мне, я не буду пить, хоть убей меня". Вот они решили исправить. Начали они меня бить ногами сразу же, руками не трогали. Ногами били, били", — поделился пострадавший.

Анатолий рассказал, что девочки били его час, а также объяснил, что не мог физически постоять за себя из-за онкологии. В итоге его госпитализировали и провели операцию. Мужчина уже идёт на поправку, однако до сих пор находится в больнице.

Кстати, ранее сообщалось, что подростки не только избили мужчину, но и изнасиловали. В итоге эту информацию опровергли в СУ СК РФ по Тюменской области. Также сведения о том, что Анатолий перед дракой приставал к девочкам, тоже не подтвердились.