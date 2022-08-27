"Родители выпивают": Жители тюменского села рассказали о семьях девочек, избивших и изнасиловавших мужчину палкой

Знакомые девочек, которые избили и изнасиловали мужчину в Тюменской области, рассказали в беседе с "Газетой.ru", что о них отзываются довольно плохо — и про характер, и про образ жизни.

"Про мужчину ничего не известно. Проехал остановку, должен был в Новой Заимке вроде выйти, проспал, видимо. На станции полиции нет. Её в селе в принципе нет, она есть в Омутинском районе, оттуда и едут. Вокзал на ночь всегда закрывают, но тут увидели: мужик сидит, не стали выгонять, да и закрывать его тоже не стали, мало ли выйти захочет или приедет кто за ним", — рассказала жительница.

А другая местная рассказала, что девочки "часто выпивали" и росли в семьях с "жёстким воспитанием". Например, у одной отец очень агрессивный — всегда оскорблял дочь, бил и всё запрещал, в то время как сама дочь казалась вполне адекватной. Причём, по мнению жительницы, давление на неё оказала другая девочка.

"Родители выпивают, естественно, в обеих семьях. Диана спокойная, а Ангелина (имена изменены. — Прим. ред.) дурковатая девушка. Конфликты с Дианой были в колледже, где она училась, в Омутинке. Рассказывали, что дралась", — поделилась она.