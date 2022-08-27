Под Тюменью задержали одну из девушек-подростков, избивших и изнасиловавших мужчину

В Тюменской области задержали одну из трёх девушек-подростков, подозреваемых в жестоком избиении мужчины. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

"Несовершеннолетняя 2007 г.р. задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — сказано в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц". В управлении также опровергли информацию о смерти пострадавшего. Он пережил операцию и находится в больнице под наблюдением врачей.