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27 августа, 08:46

Под Тюменью задержали одну из девушек-подростков, избивших и изнасиловавших мужчину

В Тюменской области задержали одну из трёх девушек-подростков, подозреваемых в жестоком избиении мужчины. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

"Несовершеннолетняя 2007 г.р. задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", сказано в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц". В управлении также опровергли информацию о смерти пострадавшего. Он пережил операцию и находится в больнице под наблюдением врачей.

Как уже сообщал Лайф, девушки жестоко измывались над жертвой: били консервной банкой, которая у него была с собой, а перед этим раздели его и пытались сжечь одежду. Также медики установили, что мужчину изнасиловали посторонним предметом, вероятно, палкой.

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Shutterstock/photoofis

Андрей Бражников

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