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Регион
Опубликовано 27 августа 2022, 08:41
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ВСУ не оставят попытки прорвать Николаевское направление ради выхода к морю, считает эксперт

Эксперт Литовкин предупредил о дальнейших попытках ВСУ прорваться на Николаевском направлении

Несмотря на то что российским военным удалось остановить прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении, они будут пытаться прорваться вновь. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, такое "рвение" украинских бойцов к Николаевскому направлению объясняется тем, что им важно иметь выход к Чёрному морю. Эксперт напомнил о том, что киевские власти не раз предупреждали о контрнаступлении на юг страны, поэтому ВСУ сконцентрировали силы у Николаевской области.

"Прорыв не удался, потому что Николаевское направление нам нужно. Во-первых, возьмём Николаев и из Херсона нам будет проход к Чёрному морю. Во-вторых, Николаев — это ключ к Одесской области. Это и ключ к завоеванию юга и отрезать Украину от Чёрного моря. Конечно, попытки прорыва различные будут ещё. Не бывает так, что один раз нарвались и попытки прекратились", — сказал он.

Литовкин убеждён, что украинские военные будут пытаться прорвать оборону снова. Поэтому российские силы "должны полностью освободить ДНР от бандеровцев, и вот следующие наши действия — это Николаев и Одесса".

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Напомним, сегодня стало известно, что в ходе специальной военной операции на Украине российские десантники пресекли попытку прорыва украинских войск на Николаевско-Криворожском направлении. Чтобы остановить прорыв ВСУ, военные использовали артиллерийские удары, крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты. В результате, как сообщили в военном ведомстве, было ликвидировано более 20 украинских военнослужащих и пяти единиц техники противника.

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Getty Images / Scott Olson

Кристина Шайдуллина
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