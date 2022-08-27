ВСУ не оставят попытки прорвать Николаевское направление ради выхода к морю, считает эксперт

Несмотря на то что российским военным удалось остановить прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении, они будут пытаться прорваться вновь. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, такое "рвение" украинских бойцов к Николаевскому направлению объясняется тем, что им важно иметь выход к Чёрному морю. Эксперт напомнил о том, что киевские власти не раз предупреждали о контрнаступлении на юг страны, поэтому ВСУ сконцентрировали силы у Николаевской области.

"Прорыв не удался, потому что Николаевское направление нам нужно. Во-первых, возьмём Николаев и из Херсона нам будет проход к Чёрному морю. Во-вторых, Николаев — это ключ к Одесской области. Это и ключ к завоеванию юга и отрезать Украину от Чёрного моря. Конечно, попытки прорыва различные будут ещё. Не бывает так, что один раз нарвались и попытки прекратились", — сказал он.

Литовкин убеждён, что украинские военные будут пытаться прорвать оборону снова. Поэтому российские силы "должны полностью освободить ДНР от бандеровцев, и вот следующие наши действия — это Николаев и Одесса".