Товарищи из ВСУ бросили тело убитого американского наёмника Джошуа на поле боя и сбежали

Американский наёмник Алан Джошуа, воевавший в рядах ВСУ, был ликвидирован бойцами Народной милиции Донецкой Народной Республики 23 августа. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"23 августа в ходе боевых действий в районе населённого пункта Егоровка военнослужащие НМ ДНР ликвидировали очередного иностранного наёмника, воюющего на стороне Украины. Спасаясь бегством, боевики ВФУ просто бросили его труп на месте боя. При убитом обнаружены документы на имя гражданина США, уроженца Мемфиса Алана Джошуа 1998 г.р. Тело направлено в один из моргов ДНР", — написала она в телеграм-канале.

Омбудсмен обратила внимание, что, в отличие от Украины, ДНР привержена принципам гуманизма даже по отношению к врагам. Республика уже уведомила США о гибели Джошуа и заявила о готовности передать его тело родственникам для захоронения.