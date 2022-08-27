Для чего политическим противникам Москвы катастрофа на Запорожской АЭС Какие существуют варианты решения проблемы обстрелов ЗАЭС и почему эти действия могут быть масштабированы на всю территорию Украины, на которой остаются ещё две атомные электростанции. 11649 11649 Обложка © ТАСС / AP

ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии с Запорожской АЭС на Украину. Власти региона отказались чинить ЛЭП и подвергать ремонтные бригады риску смерти под непрекращающимися обстрелами. Стоит напомнить, что они продолжаются на протяжении полутора месяцев. По словам члена администрации Запорожской области Владимира Рогова, вырабатываемая энергия поступает на территории Запорожской и Херсонской областей. Он также заявил, что интенсивность обстрелов резко снизилась после уничтожения российскими военными американской гаубицы М777.

Россия на всех площадках демонстрирует доказательства обстрелов АЭС именно ВСУ, но на Западе игнорируют эту информацию. Российские власти отключили атомную электростанцию от украинской сети, а она составляла 30% всей генерации Незалежной. Такими действиями Киев всеми силами способствует интеграции освобождённых территорий в Россию. Но важно понимать, что обстрелы выгодны США, которые надеются вынудить Москву передать контроль над ЗАЭС МАГАТЭ. Агентство было создано как независимая межправительственная организация в системе Организации Объединённых Наций (ООН) в 1957 году.

Для чего Киеву и Вашингтону Запорожская АЭС

— У европейских элит планка самосохранения отсутствует напрочь. Зеленский не контролирует ситуацию. Кто даст гарантии ядерной безопасности — у Украины ещё три АЭС? Их могли бы дать западные кураторы из ЦРУ и MI6, но Америка далеко, а Европу им не жалко. Ядерная авария на АЭС обнуляет действия не только ВСУ, но и российских войск в регионе, который на длительный период времени превращается в нежилую зону. И Украина, и Россия начинают заниматься нейтрализацией последствий ядерной катастрофы, а не выяснением в военном ключе своих отношений. Кто-то в Вашингтоне и Лондоне посчитал, что это хороший выход из создавшейся ситуации, так как Украина проигрывает на поле боя, — считает политолог Алексей Мухин. — Россия сможет остановить этот сценарий, лишь демилитаризовав и денацифицировав киевский режим в полной мере.

Ситуация на Запорожской АЭС. Фото © ТАСС / AP Photo

По мнению военного эксперта "Комсомольской правды" Юрия Баранчика, они хотят, чтобы им фактически передали станцию, а дальше на территорию ЗАЭС войдёт украинская армия. Эксперт выдвигает версию, что итогом этой операции может стать удар ВСУ по АЭС за два с половиной месяца до проведения выборов в Конгресс США, которые должны состояться 8 ноября.

— Парни из мирового глубинного государства угрожают нанести удар по Запорожской АЭС, который вызовет массированное радиоактивное заражение в Европе. После чего обвинить в ударе по АЭС Россию и на этом основании развязать третью мировую войну. Повышение ставок налицо, — объясняет Баранчик.

Для американской администрации это событие может стать поворотным пунктом и заморозить "демократию" в США. Выборы в Конгресс могут быть отменены, Вашингтон перейдёт к тоталитарному управлению страной и всей англо-американской осью государств.

Политолог Сергей Марков опасается, что может победить американский план, согласно которому представители МАГАТЭ добьются передачи Запорожской АЭС под контроль ООН, которая действует в русле политики США и вернёт станцию украинскому режиму. Российская концепция решения этого вопроса подразумевает иные действия: МАГАТЭ, зафиксировав отсутствие российской тяжёлой техники, кроме обычной охраны станции, а также обстрелы со стороны Украины или их отсутствие, если Украина перестанет стрелять, продолжит мониторить АЭС в ежедневном режиме, что будет гарантировать режим тишины.

Действия России

Многомесячные переговоры о визите представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, кажется, сдвинули дело с мёртвой точки: первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил об активной подготовке визита инспекторов организации, которые могут прибыть на ЗАЭС в конце августа – начале сентября. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своём интервью для RFI заявил, что грядущий визит может стать прологом для постоянного присутствия экспертов организации на ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Мариано Гросси. Фото © Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket

Россия надеется, что Киев не станет обстреливать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС. Об этом заявил Дмитрий Полянский. Однако в ВСУ имеются группы, которые не подчиняются верховному командованию, напомнил дипломат.

Украина вряд ли будет обстреливать АЭС во время мониторинга МАГАТЭ, опасаясь потери поддержки Киева со стороны Европы, которой грозит ядерное заражение в случае катастрофы. Встанет ли на путь самоубийства Европа, потерявшая свой суверенитет, или нет, мы сможем понять в результате действий представителей ООН.

Не исключено, что приезд сотрудников международного агентства будет сопряжён с попытками информационных атак и ложных обвинений России, поскольку потеря правительством Зеленского 30% электроэнергии дополнит повестку гуманитарной катастрофы на контролируемых киевским режимом территориях.

Территория Запорожской АЭС после обстрела. Фото © ТАСС / AP Photo Почему Европе с трудом удаётся сопротивляться идее США превратить её территорию в ядерную труху? 0 Потеря суверенитета имеет роль Европейские элиты готовы пойти на заклание ради выборов в Конгресс Европы больше нет

Авторы Елена Стафеева