Госдеп США подтвердил смерть очередного американского наёмника на Украине
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В Госдепартаменте США подтвердили гибель американского наёмника Джошуа Алана Джонса, который был ликвидирован на территории Украины. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
"Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи у нас пока нет дальнейших комментариев", — заявил представитель Госдепа.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал об успехах добровольческого батальона "Тигр", который недавно отправился в зону специальной военной операции. В частности, он сообщил об уничтожении ими американского наёмника Джошуа Алана Джонса.