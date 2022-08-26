Госдеп США подтвердил смерть очередного американского наёмника на Украине

В Госдепартаменте США подтвердили гибель американского наёмника Джошуа Алана Джонса, который был ликвидирован на территории Украины. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи у нас пока нет дальнейших комментариев", — заявил представитель Госдепа.