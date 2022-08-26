Медведев: США и члены НАТО ведут прокси-войну против России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США и члены НАТО ведут прокси-войну против России и своими действиями лишь разжигают конфликт на Украине.

"США и члены Североатлантического альянса, по сути, и сейчас втянуты в этот конфликт. И, как принято говорить с использованием англоязычных формулировок, США, западный мир, НАТО, к сожалению, отчасти и Франция ведут так называемую proxy war против РФ", — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.

По словам Медведева, государства не способствуют прекращению конфликта, а, наоборот, всячески его разжигают, поставляя различные вооружения, начиная со стрелкового и заканчивая реактивными системами залпового огня типа HIMARS. И хотя на Западе иногда мелькают заявления о том, что с поставками подобных вооружений стоит быть аккуратнее во избежание усложнения ситуации и провокации конфликта на территории России, тем не менее огромный пакет помощи Украине принят США, указал политик.