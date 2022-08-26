Медведев заявил, что первый ангел Апокалипсиса уже вострубил

Апокалипсис в мире пока ещё не начался, но "как минимум первый ангел вострубил". Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, выразив надежду на то, что новая мировая война пока не началась и ситуацию удаётся удерживать.

"Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: "И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь". Ну вот, как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис ещё не наступил и, надеюсь, не наступит. Мы должны сделать всё, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это", — подчеркнул Медведев.