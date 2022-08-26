У гаишника с "золотым унитазом" из Ставрополя изъяли имущество на 180 млн

Суд постановил изъять в пользу государства имущество на 180 миллионов рублей у бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, который прославился на всю страну как гаишник с "золотым унитазом". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову", — сказано в сообщении ведомства.

В частности, гаишник лишился того самого дворца с "золотым унитазом", который был оформлен на его сожительницу, "мерседеса" и дома, где живут его дети. Также суд постановил взыскать с Сафонова более 11 миллионов рублей, с его сожительницы — 4,7 миллиона, с бывшей жены — 2,5 миллиона.