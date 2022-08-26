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26 августа, 17:54

У гаишника с "золотым унитазом" из Ставрополя изъяли имущество на 180 млн

У экс-главы ГИБДД Ставрополья изъяли имущество на 180 млн, включая дом с "золотым унитазом"

<p>Алексей Сафонов. Фото © ГУ МВД России по Ставропольскому краю</p>

Алексей Сафонов. Фото © ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Суд постановил изъять в пользу государства имущество на 180 миллионов рублей у бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, который прославился на всю страну как гаишник с "золотым унитазом". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову", — сказано в сообщении ведомства.

В частности, гаишник лишился того самого дворца с "золотым унитазом", который был оформлен на его сожительницу, "мерседеса" и дома, где живут его дети. Также суд постановил взыскать с Сафонова более 11 миллионов рублей, с его сожительницы — 4,7 миллиона, с бывшей жены — 2,5 миллиона.

У гаишника с "золотым унитазом" из Ставрополя нашли ещё 21 объект недвижимости и 6 машин

У гаишника с "золотым унитазом" из Ставрополя нашли ещё 21 объект недвижимости и 6 машин

Напомним, в июле стало известно о задержании главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. По данным следствия, высокопоставленный гаишник возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам в регионе. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. После этого резонансного задержания с должности сняли начальника ГУ МВД РФ региона генерал-майора полиции Сергея Щёткина. А 21 июля в Москве по делу начальника ставропольского УГИБДД был задержан его заместитель.

Особое внимание общественности привлёк интерьер особняка Сафонова. Изнутри он был отделан золотом, повсюду стояла инкрустированная мебель и висели хрустальные люстры, а в ванной находились позолоченные раковина и унитаз.

Андрей Бражников

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