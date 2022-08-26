В Запорожской области не видят необходимости в остановке работы ЗАЭС
Глава администрации Энергодара Александр Волга заверил, что в настоящее время нет никакой необходимости в том, чтобы останавливать работу Запорожской атомной электростанции.
"Нет. Конечно же, нет. Да и невозможно это сделать. Поток вырабатываемой энергии [на ЗАЭС] в обязательном порядке должен выходить в общую энергосистему", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф писал, что жители Запорожья начали сбор подписей под письмом к руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. В обращении говорится, что ситуация в районе самой большой атомной станции в Европе сложилась критическая.
ТАСС / AP / Olexander Prokopenko