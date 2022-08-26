В Запорожской области не видят необходимости в остановке работы ЗАЭС

Глава администрации Энергодара Александр Волга заверил, что в настоящее время нет никакой необходимости в том, чтобы останавливать работу Запорожской атомной электростанции.

"Нет. Конечно же, нет. Да и невозможно это сделать. Поток вырабатываемой энергии [на ЗАЭС] в обязательном порядке должен выходить в общую энергосистему", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на соответствующий вопрос.