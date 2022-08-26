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26 августа, 17:41

В Запорожской области не видят необходимости в остановке работы ЗАЭС

Глава администрации Энергодара Александр Волга заверил, что в настоящее время нет никакой необходимости в том, чтобы останавливать работу Запорожской атомной электростанции.

"Нет. Конечно же, нет. Да и невозможно это сделать. Поток вырабатываемой энергии [на ЗАЭС] в обязательном порядке должен выходить в общую энергосистему", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на соответствующий вопрос.

ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, снаряды упали у хранилища радиоактивных изотопов

ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, снаряды упали у хранилища радиоактивных изотопов

Ранее Лайф писал, что жители Запорожья начали сбор подписей под письмом к руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. В обращении говорится, что ситуация в районе самой большой атомной станции в Европе сложилась критическая.

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ТАСС / AP / Olexander Prokopenko

Николь Вербер

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