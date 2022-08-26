Пропавшую в Дагестане 13-летнюю девочку нашли мёртвой
В Кизляре найдена мёртвой 13-летняя девочка, пропавшая 16 августа. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Республике Дагестан, её поисками помимо полиции занимались и неравнодушные местные жители.
"Большое число добровольцев пришло на опубликованный вчера призыв о помощи в поисках пропавшей девочки. Но, к великому сожалению, живой её найти не удалось. Тело 13-летней девочки было найдено на дне реки Терек, в полутора километрах от места, где незадолго до этого была найдена её обувь", — уточнили в управлении.
Ранее сообщалось, что в реке в Петербурге обнаружили тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей. Эту информацию подтвердила подруга артистки.
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