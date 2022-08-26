Пропавшую в Дагестане 13-летнюю девочку нашли мёртвой

"Большое число добровольцев пришло на опубликованный вчера призыв о помощи в поисках пропавшей девочки. Но, к великому сожалению, живой её найти не удалось. Тело 13-летней девочки было найдено на дне реки Терек, в полутора километрах от места, где незадолго до этого была найдена её обувь", — уточнили в управлении.