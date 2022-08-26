Врачи vs библиотекари: Составлен рейтинг самых "пьющих" и "трезвых" профессий
Нарколог Сиволап заявил, что чаще всего страдают алкоголизмом анестезиологи и хирурги
Алкоголизму больше всего подвержены люди с избыточной трудовой нагрузкой и повышенным уровнем стресса, объяснил "Газете.ru" психиатр-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап.
"Это любые люди, у которых высокий уровень стресса, ненормированный рабочий день, чрезмерные нагрузки, плохой баланс между работой и обычной жизнью. Человек много работает, а потом приходит домой и слышит от жены или мужа: "Вот, я тебя не вижу совсем. А что толку, что ты много работаешь? Денег в семье нет, мы два года никуда не ездили, а все ездят". Всё это создаёт стресс, который и толкает к алкоголизму. Считается, чтобы человек не выпивал, его надо загрузить по максимуму. Не надо этого делать! Это только усугубит проблему", — сообщил Сиволап.
В зоне риска оказались полицейские, сотрудники МЧС, врачи (особенно анестезиологи, травматологи и хирурги). А вот меньше всего подвержены алкоголизму те, кто испытывает меньше стресса и меньше загружен делами. Например, библиотекари.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что частое употребление крепкого спиртного способствует более быстрому переходу к алкоголизму. Организм адаптируется и уже не воспринимает более лёгкие напитки с градусом.
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