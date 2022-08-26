Литва купит для Украины 27 польских дронов-камикадзе на миллион евро

Литва намерена купить у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на 1 миллион евро, также Варшава передаст бесплатно ещё 10 беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в "Твиттере".

"Часть собранных средств — один миллион евро — будет перечислена в Минобороны как общественная помощь и пойдёт на покупку дронов-камикадзе Warmate в Польше и передачу Украине. Замминистра обороны Вилюс Семешка в Варшаве завершил переговоры с производителями, приобретены будут 37 дронов-камикадзе Warmate (в эту цифру включены те 10, которые компания передаст в подарок) и два комплекса с необходимыми дополнениями", — пояснил глава оборонного ведомства.