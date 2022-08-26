Глава Минтранса Литвы счёл законной оплату калининградского транзита
Глава Минтранса Литвы Мариус Скуодис назвал законной оплату калининградского транзита. По его словам, банки Литвы могут и даже должны принимать платежи от России.
"Оплата идёт, оплата возможна, оплата законна. Государство должно обеспечить, чтобы проезжали только те товары, которые могут провозиться в соответствии с европейским регулированием и разъяснениями. <...> Расчёты должны осуществляться, хотя не исключаю, что для определённых субъектов это вызовет проблемы", — приводит его слова ELTA.
Скуодис напомнил о заверении премьер-министра о том, что правительство сделало всё возможное со своей стороны. А также ещё раз обратил внимание, что калининградский транзит является коммерческой услугой, которую обслуживают литовские банки, в то время как само государство никакого отношения не имеет.
"Из-за оплаты проблем будет очень много. Санкции постоянно меняются, ужесточаются. <...> Для конкретных предприятий оплата может быть нарушена и сейчас, и в будущем", — добавил министр.
Как писал Лайф, Москва направила в МИД Литвы ноту в связи с заявлением литовского банка "Шауляй" о прекращении работы с РФ с 1 сентября. Ранее весь калининградский грузовой транзит литовская сторона замкнула именно на этом банке. Губернатор Калининградской области предупредил, что железнодорожный транзит в регион может полностью остановиться. В Литве заявили, что повлиять на решение банка невозможно, однако Алиханов назвал это "красивым предлогом" прекратить транзит. 14 августа литовский банк перестал принимать платежи за калининградский транзит в рублях.
ТАСС / Ладислав Карпов