Глава Минтранса Литвы счёл законной оплату калининградского транзита

Глава Минтранса Литвы Мариус Скуодис назвал законной оплату калининградского транзита. По его словам, банки Литвы могут и даже должны принимать платежи от России.

"Оплата идёт, оплата возможна, оплата законна. Государство должно обеспечить, чтобы проезжали только те товары, которые могут провозиться в соответствии с европейским регулированием и разъяснениями. <...> Расчёты должны осуществляться, хотя не исключаю, что для определённых субъектов это вызовет проблемы", — приводит его слова ELTA.

Скуодис напомнил о заверении премьер-министра о том, что правительство сделало всё возможное со своей стороны. А также ещё раз обратил внимание, что калининградский транзит является коммерческой услугой, которую обслуживают литовские банки, в то время как само государство никакого отношения не имеет.