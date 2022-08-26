Режиссёр "Сватов" Радзюкевич признался, что устал от сериала
Режиссёр Эдуард Радзюкевич. Фото © ТАСС / Бобылёв Сергей
Актёр, продюсер, а также один из режиссёров сериала "Сваты" Эдуард Радзюкевич признался, что устал от съёмок этой многосерийной киноленты и больше не будет участвовать в этом процессе.
"Я, если честно, уже устал от всей этой истории. Если говорить о восьмом сезоне "Сватов", то я, конечно же, не буду и не планирую быть там режиссёром. Как говорится, не вхожу два раза в одну воду", — признался режиссёр в интервью изданию News.ru.
Ранее Радзюкевич объяснил, что народный артист России Фёдор Добронравов сам принял решение уйти из сериала "Сваты", в котором играл главного героя Ивана Будько.