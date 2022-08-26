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26 августа, 16:53

В МИД РФ сообщили о приостановке выдачи загранпаспортов сроком на 10 лет

Приём заявлений от россиян на выдачу загранпаспорта сроком действия в десять лет приостановлен по техническим причинам. Об этом рассказали в консульском департаменте МИД РФ, уточнив, что о возобновлении приёма будет сообщено дополнительно.

"По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается приём заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия десять лет)", — указано в тексте на сайте ведомства.

Около шести тысяч жителей Запорожской области уже получили российские паспорта

Около шести тысяч жителей Запорожской области уже получили российские паспорта

Ранее Лайф рассказал, какие страны проще всего дают россиянам шенгенскую визу. Также, несмотря на все разногласия, "очень неохотно", но продолжают выдачу виз россиянам Германия и Финляндия, но ждать придётся около двух-трёх месяцев.

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Татьяна Миссуми
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