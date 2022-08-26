В МИД РФ сообщили о приостановке выдачи загранпаспортов сроком на 10 лет

Приём заявлений от россиян на выдачу загранпаспорта сроком действия в десять лет приостановлен по техническим причинам. Об этом рассказали в консульском департаменте МИД РФ, уточнив, что о возобновлении приёма будет сообщено дополнительно.

"По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается приём заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия десять лет)", — указано в тексте на сайте ведомства.