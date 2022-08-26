В МИД РФ сообщили о приостановке выдачи загранпаспортов сроком на 10 лет
Приём заявлений от россиян на выдачу загранпаспорта сроком действия в десять лет приостановлен по техническим причинам. Об этом рассказали в консульском департаменте МИД РФ, уточнив, что о возобновлении приёма будет сообщено дополнительно.
"По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается приём заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия десять лет)", — указано в тексте на сайте ведомства.
Ранее Лайф рассказал, какие страны проще всего дают россиянам шенгенскую визу. Также, несмотря на все разногласия, "очень неохотно", но продолжают выдачу виз россиянам Германия и Финляндия, но ждать придётся около двух-трёх месяцев.
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