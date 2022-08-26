Появилось видео погони и задержания похитителей 33 млн у москвича в "обменнике"

Предполагаемые соучастники кражи 33 миллионов рублей у жителя Москвы "кассиром" обменного пункта на 2-м Сетуньском проезде задержаны после того, как они хотели внести деньги на счёт в одном из банков. Как рассказали в МВД России, они попались в Туле.

"На одной из улиц Тулы сотрудники 6-го отделения ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве обнаружили Mercedes, на котором передвигались подозреваемые. На требования об остановке транспортного средства злоумышленники не реагировали, и оперативники совместно с инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле начали преследование", — указано в телеграм-канале ведомства.

Погоня закончилась тем, что иномарка подозреваемых врезалась в другой автомобиль, перевернулась и упала в кювет. Находившиеся в ней граждане были задержаны, уточнили в МВД. В машине полицейские также нашли пистолеты, автоматы и поддельные госномера. Изъятые предметы отправлены на экспертизу. Сейчас проводятся дальнейшие оперативные действия по установлению всех обстоятельств случившегося.