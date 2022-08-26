Путин наградил Гурбангулы Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин наградил своего бывшего коллегу из Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в укрепление стратегического партнёрства между РФ и Туркменистаном наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича — председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана", — говорится в документе.