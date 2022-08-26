Цыганка запугала москвичку фокусом со змеёй в яйце и выманила 50 тысяч для снятия проклятия

В Москве произошёл необычный случай мошенничества. На этот раз молодую девушку обдурила цыганка, которая завлекла жертву в свои сети страшными речами о проклятии, которое нужно немедленно снять. В итоге ей удалось выманить более 50 тысяч рублей, пишет SHOT.

Судьбоносная встреча 21-летней Лены с мастером внушения с элементами фокусов и восточнославянской мифологии произошла на севере Москвы. Причём начиналось всё достаточно невинно: неизвестная женщина подошла и спросила, как пройти к метро "Ботанический сад", однако в ходе разговора выяснилось, что на девушке лежит страшная порча. Цыганка сразу поспешила заверить доверчивую жертву, что не стоит бояться, ведь всё поправимо и она в этом может помочь... нужно лишь купить яиц, которые нашлись в ближайшем супермаркете.

Второй важной составляющей успешного проведения ритуала снятия проклятия оказались деньги. Причём наличные. И чем больше, тем лучше. В итоге Лене удалось найти 6300 рублей, после чего произошёл апогей колдовства... Цыганка разбила яйцо, из которого выползла небольшая змея. Это не на шутку напугало бедную девушку, которая тут же стала просить женщину спасти её. Однако ушлая мошенница стала загибать цену, заявив, что для этого требуется больше денег. Без раздумий девушка позвонила родителям, попросив 45 тысяч.

Далее события развивались согласно общеизвестной сказке: спасение Лены, как смерть Кощея, таилось в игле. По крайней мере, так сказала цыганка. Девушка ей поверила и побежала домой искать набор для шитья, оставив цыганку-фокусницу во дворе — со змеёй, яйцами, деньгами и ощущением всевластия и вседозволенности. Однако, вернувшись на улицу, девушка своей знакомой уже не обнаружила. Теперь к её поиску подключена полиция.