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26 августа, 17:58

Coca-Cola будет снова продавать напитки в России, но под новым брендом

Основатель "Теремка" раскрыл новое название Coca-Cola в России

Напиток Coca-Cola возвращается в Россию, но под новым названием — "Добрый кола", рассказал на пресс-конференции основатель российской сети "Теремок" Михаил Гончаров. Он пояснил, что продажи будут строиться на узнаваемости бренда соков "Добрый".

"Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что будет "Добрый кола" называться напиток, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать", — пояснил Гончаров.

Русской Coca-Cola предсказали низкие продажи после "неудачного" ребрендинга

Русской Coca-Cola предсказали низкие продажи после "неудачного" ребрендинга

Ранее компания Coca-Cola HBC заявила, что понесла единовременный ущерб в размере 195,36 миллиона долларов из-за расходов, связанных с прекращением продажи напитков в России.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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