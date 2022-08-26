Coca-Cola будет снова продавать напитки в России, но под новым брендом
Основатель "Теремка" раскрыл новое название Coca-Cola в России
Напиток Coca-Cola возвращается в Россию, но под новым названием — "Добрый кола", рассказал на пресс-конференции основатель российской сети "Теремок" Михаил Гончаров. Он пояснил, что продажи будут строиться на узнаваемости бренда соков "Добрый".
"Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что будет "Добрый кола" называться напиток, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать", — пояснил Гончаров.
Ранее компания Coca-Cola HBC заявила, что понесла единовременный ущерб в размере 195,36 миллиона долларов из-за расходов, связанных с прекращением продажи напитков в России.
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