Замдекана МГУ совершила 94 трансакции и перевела мошенникам почти два миллиона рублей

Мошенники развели почти на два миллиона рублей заместителя декана одного из факультетов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Она совершила почти сотню трансакций, прежде чем раскрыла обман, пишет SHOT.

Всё началось со злополучных звонков от якобы сотрудников полиции и Центробанка. Неизвестные в один голос твердили в трубку, что её денежки находятся в опасности и счета вот-вот будут опустошены. Однако попросили никому об этом не рассказывать, даже мужу. В итоге женщина запаниковала и стала ждать инструкций, чтобы беспрекословно их выполнить.

В итоге дальнейшие действия оказались вполне стандартной схемой: с одного счёта нужно было снять деньги в банке (500 тысяч рублей), а с другого, где хранилось около полутора миллионов, в банкомате. Недолго думая, замдекана всё выполнила. После этого мошенники отправили её в другой банкомат переводить снятые деньги на "безопасный счёт". В итоге сотрудница МГУ целых четыре часа упорно закидывала "спасённый" нал мошенникам. За 94 трансакции она успела перевести 1,9 миллиона рублей.

После мошенники заверили, что теперь с деньгами точно всё будет в порядке, однако сообщили, что позже нужно будет дозакинуть оставшееся. Спустя некоторое время доцент вернулась домой, и её будто окатило холодной водой — наконец пришло осознание, что она стала жертвой аферистов. В итоге теперь во всём предстоит разобраться полиции.