Медведев назвал Макрона "хорошим медиком" за диагноз о смерти мозга у НАТО

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил, назвав президента Франции Эмманюэля Макрона "хорошим медиком" за то, что тот некогда поставил НАТО диагноз "смерть мозга". Юмористическое настроение появилось у него во время интервью Дариусу Рошбену для французского телеканала LCI.

"Франция умеет ставить медицинские диагнозы. Президент Макрон сказал, что у НАТО смерть мозга. Он хороший медик, мне трудно с ним не согласиться", — сыронизировал Медведев.

Он также подчеркнул, что подобная позиция Макрона позволяет вести с ним диалог на эту тему. Медведев отметил, что разговор между главами Франции и России носит взаимоуважительный характер, хоть позиции обоих лидеров и резко отличаются. Он отметил, что поддержание диалога на высшем уровне полезно не меньше, чем диалог по линии министерств иностранных дел и прочих структур.