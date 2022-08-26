Медведев заявил, что спецоперация на Украине идёт по максимально щадящему варианту

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине по щадящему сценарию, когда ВС РФ совместно с силами Донецкой и Луганской народных республик действуют только в отношении украинских военных. При этом более жёсткий сценарий позволил бы завершить кампанию быстрее, однако Москва не пошла на это из гуманистических соображений, рассказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы же с вами понимаем, что она [спецоперация] сейчас идёт по максимально щадящему, умеренному варианту. Наша страна, а также силы Донецкой Республики и Луганской Республики действуют только в отношении Вооружённых сил Украины. Если бы ситуация была иной [и СВО не осуществлялась бы по щадящему варианту], то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины", — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.

Медведев пояснил, что "была бы полностью разрушена инфраструктура Украины, уничтожены центры принятия решений, органы власти и так далее". Мы на такой вариант не пошли, подчеркнул политик. Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России обратил внимание, что Россия была вынуждена пойти на эскалацию ситуации на Украине.

"Хочу сказать одно: если бы нас не вынудили, то никаких действий типа специальной военной операции и не было бы", — заметил Медведев.

Он также добавил, что вооружённого конфликта можно было бы избежать, "если бы украинское руководство набралось мужества и признало реалии, если бы украинское руководство восемь лет не преследовало собственное население в Донецке и Луганске, если бы там не было тысяч жертв граждан Украины и граждан России, которые там живут, если бы НАТО не провоцировало североатлантические устремления Украины, если бы не было со стороны Украины заявления о том, что необходимо восстановить ядерный потенциал".