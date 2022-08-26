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26 августа, 18:30

Медведев назвал одной из причин недоверия к Зеленскому приём психотропных препаратов

Медведев назвал три причины, почему Зеленский не вызывает доверия в переговорах

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского собеседником по переговорам, который явно не вызывает доверия. По его словам, для этого есть несколько совершенно объективных причин.

"Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов", — заявил он в беседе с французским телеканалом LCI.

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ

Ранее Лайф писал, что власти Украины назвали возможное возобновление мирных переговоров победой Москвы. Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, это означало бы поражение Украины и Европы. По мнению Подоляка, диалог России и Украины зафиксировал бы "цивилизационную катастрофу", а после его начала последует "падение всей глобальной системы безопасности".

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / zelenskiy_official

Николь Вербер

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