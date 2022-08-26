Медведев назвал одной из причин недоверия к Зеленскому приём психотропных препаратов

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского собеседником по переговорам, который явно не вызывает доверия. По его словам, для этого есть несколько совершенно объективных причин.

"Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов", — заявил он в беседе с французским телеканалом LCI.