Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия, одним из которых является угроза существованию страны. Он напомнил в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, что "военная доктрина на эту тему в нашей стране является открытой" и есть специальный документ, который называется "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания".
"И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислены четыре основания для применения ядерного оружия. Ну для интереса и для французской публики я их перечислю. Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства", — ответил Медведев на вопрос о том, предусмотрена ли в военной доктрине РФ возможность использовать тактическое ядерное оружие в случае угрозы.
Он добавил, что в настоящее время таких действий не наблюдается.
Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов высказался о прочности ядерного щита России. Он предложил кому-нибудь из недоброжелателей проверить его.
ТАСС / Дмитрий Рогулин