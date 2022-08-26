Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия, одним из которых является угроза существованию страны. Он напомнил в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, что "военная доктрина на эту тему в нашей стране является открытой" и есть специальный документ, который называется "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания".

"И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислены четыре основания для применения ядерного оружия. Ну для интереса и для французской публики я их перечислю. Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства", — ответил Медведев на вопрос о том, предусмотрена ли в военной доктрине РФ возможность использовать тактическое ядерное оружие в случае угрозы.