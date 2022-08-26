Медведев оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского

Перспектива переговоров российской и украинской сторон на высшем уровне полностью зависит от развития дальнейших событий, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Это (готовность России к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. — Прим. ред.) будет зависеть от развития событий. Мы и так были готовы с ним разговаривать. Об этом говорил президент Путин", — сказал он в беседе с французским телеканалом LCI.

Медведев напомнил, что представители Незалежной постоянно пытались вытянуть на переговоры на высшем уровне. Однако им неоднократно было сказано, что такого рода встреча может состояться "только при определённых условиях", указал политик.