Медведев назвал досужим вымыслом заявления о стремлении России убить Зеленского

Журналист французского телеканала LCI Дариус Рошбен в ходе интервью с Медведевым сказал, что в начале СВО, "и многие вещи на это указывали", Россия "даже стремилась убить" Зеленского, после чего спросил: "Вы собираетесь сегодня дойти до этого?"