Медведев назвал досужим вымыслом заявления о стремлении России убить Зеленского
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необоснованности вбросов о якобы стремлении России убить президента Украины Владимира Зеленского.
Журналист французского телеканала LCI Дариус Рошбен в ходе интервью с Медведевым сказал, что в начале СВО, "и многие вещи на это указывали", Россия "даже стремилась убить" Зеленского, после чего спросил: "Вы собираетесь сегодня дойти до этого?"
"Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы", — ответил замглавы Совбеза РФ.
В ходе интервью Медведев также признал, что Зеленский не вызывает у российского руководства доверия. Тому есть три причины, одна из которых — приём украинским лидером психотропных препаратов.