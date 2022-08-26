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26 августа, 18:54

Медведев назвал досужим вымыслом заявления о стремлении России убить Зеленского

<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необоснованности вбросов о якобы стремлении России убить президента Украины Владимира Зеленского.

Журналист французского телеканала LCI Дариус Рошбен в ходе интервью с Медведевым сказал, что в начале СВО, "и многие вещи на это указывали", Россия "даже стремилась убить" Зеленского, после чего спросил: "Вы собираетесь сегодня дойти до этого?"

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"Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы", — ответил замглавы Совбеза РФ.

В ходе интервью Медведев также признал, что Зеленский не вызывает у российского руководства доверия. Тому есть три причины, одна из которых — приём украинским лидером психотропных препаратов.

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Иван Косицын

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