"Химки" проиграли третий матч из трёх после назначения Писарева

Уже в первом тайме сочинцы довели счёт до разгромного: дважды Кристиан Нобоа реализовал пенальти, а точку по итогам стартовых 45 минут поставил Георгий Мелкадзе. Во второй половине встречи мяч в ворота "Сочи" отправил Камышев, а в самом конце счёт до крупного довёл Владислав Сарвели. Отметим, что Нобоа мог оформить хет-трик, однако в середине второго тайма не реализовал пенальти.