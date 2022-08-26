"Химки" проиграли третий матч из трёх после назначения Писарева
"Сочи" разгромил "Химки" в стартовом матче седьмого тура РПЛ
Футбольный клуб "Сочи" разгромил на своём поле соперников из "Химок" со счётом 4:1 в стартовом матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Уже в первом тайме сочинцы довели счёт до разгромного: дважды Кристиан Нобоа реализовал пенальти, а точку по итогам стартовых 45 минут поставил Георгий Мелкадзе. Во второй половине встречи мяч в ворота "Сочи" отправил Камышев, а в самом конце счёт до крупного довёл Владислав Сарвели. Отметим, что Нобоа мог оформить хет-трик, однако в середине второго тайма не реализовал пенальти.
Для подмосковной команды это третье поражение подряд. Все они произошли после назначения Николая Писарева на пост главного тренера. Сочинцы же с 13 баллами догнали тройку лидеров.
ФК "Химки"