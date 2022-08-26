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26 августа, 19:04

"Химки" проиграли третий матч из трёх после назначения Писарева

"Сочи" разгромил "Химки" в стартовом матче седьмого тура РПЛ

Футбольный клуб "Сочи" разгромил на своём поле соперников из "Химок" со счётом 4:1 в стартовом матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Уже в первом тайме сочинцы довели счёт до разгромного: дважды Кристиан Нобоа реализовал пенальти, а точку по итогам стартовых 45 минут поставил Георгий Мелкадзе. Во второй половине встречи мяч в ворота "Сочи" отправил Камышев, а в самом конце счёт до крупного довёл Владислав Сарвели. Отметим, что Нобоа мог оформить хет-трик, однако в середине второго тайма не реализовал пенальти.

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Для подмосковной команды это третье поражение подряд. Все они произошли после назначения Николая Писарева на пост главного тренера. Сочинцы же с 13 баллами догнали тройку лидеров.

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ФК "Химки"

Шамиль Гаджиев

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