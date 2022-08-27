Российские десантники остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
В ходе специальной военной операции на Украине российские десантники пресекли попытку прорыва украинских войск на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
Боевая работа подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции. Видео © Министерство обороны РФ
"Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников", — сообщили в ведомстве.
На видео, обнародованном Минобороны, продемонстрированы кадры боевой работы российских десантников. Чтобы остановить прорыв ВСУ, военные использовали артиллерийские удары, крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты. В результате, как сообщили в военном ведомстве, было ликвидировано более 20 украинских военнослужащих и пяти единиц техники противника. Как рассказал военнослужащий ВДВ, сейчас основная задача бойцов — вести оборонительный бой и не допустить прорыва украинских войск в сторону населённых пунктов.
"Мы пытаемся освободить эту территорию от националистов, которые непосредственно угрожают нашей территории", — сказал он и добавил, что солдаты ВСУ часто бросают товарищей на передовой.
Ранее Лайф сообщал, что в Харьковской области командиры подразделений ВСУ отказались выполнять приказы и дезертировали с места боевых действий вместе с личным составом из-за больших потерь. Они переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.
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Кадр из видео / Министерство обороны РФ