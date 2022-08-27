Турецкую звезду Гюльсен Чолакоглу арестовали за шутки о религиозных школах

Турецкая поп-звезда Гюльсен Чолакоглу арестована по обвинению в подстрекательстве к вражде и оскорблении общественности после шутки о религиозных школах. Как сообщают местные СМИ, певица и ранее попадала в поле зрения правительства за поддержку ЛГБТ и откровенные наряды на концертах.

Задержание связано с высказываниями знаменитости о мусульманских профессионально-технических училищах, известных как школы имам-хатип в Турции. В апреле она высказалась на эту тему на одном из выступлений, и видео быстро разлетелось в Сети. Теперь им заинтересовалась и полиция.

"Раньше он учился в школе имам-хатипа. Отсюда его извращённость", — сказала певица, что вызвало смех в зале. Кого звезда имеет в виду, она не уточнила.







Генеральная прокуратура Стамбула уже начала расследование по данному факту, но сама певица обвинения отрицает. Она извинилась в социальных сетях за резкие слова и подчеркнула, что никого не хотела этим обидеть. По её словам, речь в шутке шла о её коллегах.