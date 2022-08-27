Турецкую звезду Гюльсен Чолакоглу арестовали за шутки о религиозных школах
Турецкая поп-звезда Гюльсен Чолакоглу. Обложка © Gülşen
Турецкая поп-звезда Гюльсен Чолакоглу арестована по обвинению в подстрекательстве к вражде и оскорблении общественности после шутки о религиозных школах. Как сообщают местные СМИ, певица и ранее попадала в поле зрения правительства за поддержку ЛГБТ и откровенные наряды на концертах.
Задержание связано с высказываниями знаменитости о мусульманских профессионально-технических училищах, известных как школы имам-хатип в Турции. В апреле она высказалась на эту тему на одном из выступлений, и видео быстро разлетелось в Сети. Теперь им заинтересовалась и полиция.
"Раньше он учился в школе имам-хатипа. Отсюда его извращённость", — сказала певица, что вызвало смех в зале. Кого звезда имеет в виду, она не уточнила.
Генеральная прокуратура Стамбула уже начала расследование по данному факту, но сама певица обвинения отрицает. Она извинилась в социальных сетях за резкие слова и подчеркнула, что никого не хотела этим обидеть. По её словам, речь в шутке шла о её коллегах.
Ранее Лайф рассказывал, что черногорцы обломали украинскую группу Kalush Orchestra, потребовавшую "отменить россиян". Украинцы потребовали провести так называемую чистку сцены и вычеркнуть российского диджея Нину Кравиц из списка артистов. Однако организаторы Sea Dance были, мягко говоря, шокированы подобным заявлением и ответили украинцам однозначным отказом.