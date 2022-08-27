Турцию назвали самой большой угрозой в Восточном Средиземноморье

Американский сенатор Роберт Менендес заявил, что Турция является самой большой угрозой в Восточном Средиземноморье. Мнение он высказал в ходе выступления на церемонии присвоения ему почётной степени доктора Национального Афинского университета имени Каподистрии.

"Мне не нужно никому в этой аудитории говорить, что самой постоянной и непосредственной угрозой в Восточном Средиземноморье по-прежнему остаётся Турция. Несмотря на то что Турция является союзником по НАТО, Турция бросает вызов суверенитету Греции провокационными полётами в Эгейском море. Нарушение воздушного пространства истребителями — неприемлемое поведение для любой страны", — приводит его слова газета Кathimerini.

Также он упомянул и о "незаконной оккупации" Турцией Кипра. По его мнению, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проводит "раскольническую политику" как в Восточной Европе, так и на Южном Кавказе и в Европе.

Говоря об отношениях Греции и США, американский политик выразил уверенность в дальнейшем их укреплении в экономической области, сферах изменения климата, безопасности и региональной солидарности. Ректор университета Танос Димопулос в свою очередь подчеркнул, что Менендес — глубокий знаток греческих проблем, который поддерживал и продолжает поддерживать страну во все времена и в критических ситуациях.