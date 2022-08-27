Турцию назвали самой большой угрозой в Восточном Средиземноморье
Сенатор США Менендес назвал Турцию самой большой угрозой в Восточном Средиземноморье
Американский сенатор Роберт Менендес заявил, что Турция является самой большой угрозой в Восточном Средиземноморье. Мнение он высказал в ходе выступления на церемонии присвоения ему почётной степени доктора Национального Афинского университета имени Каподистрии.
"Мне не нужно никому в этой аудитории говорить, что самой постоянной и непосредственной угрозой в Восточном Средиземноморье по-прежнему остаётся Турция. Несмотря на то что Турция является союзником по НАТО, Турция бросает вызов суверенитету Греции провокационными полётами в Эгейском море. Нарушение воздушного пространства истребителями — неприемлемое поведение для любой страны", — приводит его слова газета Кathimerini.
Также он упомянул и о "незаконной оккупации" Турцией Кипра. По его мнению, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проводит "раскольническую политику" как в Восточной Европе, так и на Южном Кавказе и в Европе.
Говоря об отношениях Греции и США, американский политик выразил уверенность в дальнейшем их укреплении в экономической области, сферах изменения климата, безопасности и региональной солидарности. Ректор университета Танос Димопулос в свою очередь подчеркнул, что Менендес — глубокий знаток греческих проблем, который поддерживал и продолжает поддерживать страну во все времена и в критических ситуациях.
Ранее Лайф сообщал, что в прошлом году США исключили Турцию из программы F-35 из-за приобретения страной российских систем ПВО С-400. А после начала "Операции Z" турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался передавать Украине С-400, несмотря на просьбы американцев. Он подчеркнул, что подобные утверждения о передаче вооружения нацелены на нанесение удара по Анкаре и на создание проблем для неё.
Unsplash