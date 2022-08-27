Восемь лет назад СБУ начала превращать украинцев в шпионов в России

С 2014 года Служба безопасности Украины (СБУ) массово вербовала часто выезжающих в Россию украинцев, об этом рассказал источник РИА "Новости". По его словам, силовики заставляли завербованных украинцев передавать им сведения о местоположении военных России на территории Крыма и в других российских регионах.

"Спецслужбы Украины усиливают давление на украинских граждан, пересекающих границу с подконтрольными России территориями, вовлекая их в преступную террористическую деятельность. Заставляли собирать данные о передвижении российских войск в Крыму, передавать координаты дислокации", — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что для того, чтобы заставить собирать сведения, СБУ прибегала к шантажу. Угрозы были разные: лишение возможности выехать за пределы Украины на пять лет, поджог автомобиля или лишение единственного источника дохода.

"Кто-то лишается возможности видеться с больными родственниками, кто-то теряет бизнес — и люди вынужденно дают подписку о сотрудничестве", — рассказал источник.