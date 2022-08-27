Немецкая журналистка сделала странный вывод о платёжеспособности россиян

Корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер в статье о последствиях санкций Запада в отношении Москвы признала, что полки в магазинах в российской столице всё так же полны. Впрочем, это не помешало ей прийти к странному выводу о том, что россияне не способны купить такие распространённые продукты, как шоколад и кофе известных брендов.

В своей публикации журналистка заметила, в частности, что в московских супермаркетах "почти не заметно, что чего-то не хватает". Большинство привычных предметов, по наблюдениям Вагнер, "всё ещё на месте".

"Nutella, печенье Oreo, кофе Jacobs и Tchibo, (стиральные порошки. — Прим. Лайфа) Persil и Ariel, шоколад Milka, Lindt и Ritter Sport, Snickers, Mars и Milky Way, (косметика. — Прим. Лайфа) Nivea и L'Oreal, немецкий рислинг (вино. — Прим. Лайфа) и йогурты Danone", — перечисляет журналист.

И после этого она, тем не менее, задаётся парадоксальным вопросом: кто на самом деле "может позволить себе всё это в России? Вагнер полагает, что большинство россиян давно покупает более дешёвые отечественные аналоги вышеперечисленной продукции. Примечательно, что свой вывод она не стала обосновывать, ограничившись опросом двух пенсионеров в магазине, среди покупок которых не оказалось западных товаров.