Европейцы придумали способы обогревать себя зимой без российского газа

В Европе, несмотря на жаркую погоду, резко выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей. Об этом пишет Business Insider. Таким образом жители Старого Света пытаются подготовиться к огромным счетам за энергию предстоящей зимой.

Как сообщает издание, в Германии за полгода покупатели приобрели на 35% больше обогревателей по сравнению с таким же периодом прошлого года. В Великобритании продали почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь 2021 год. В Швейцарии также значительно выросли продажи обогревателей.

Жители Европы ищут способы обогреваться этой зимой так, чтобы не включать системы отопления в своих домах. Также европейцам посоветовали "обогревать человека, а не дом" — например, надевать куртки и перчатки с подогревом.