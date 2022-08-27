Европейцы придумали способы обогревать себя зимой без российского газа
Business Insider сообщил о росте продаж в Европе электроодеял и переносных обогревателей
В Европе, несмотря на жаркую погоду, резко выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей. Об этом пишет Business Insider. Таким образом жители Старого Света пытаются подготовиться к огромным счетам за энергию предстоящей зимой.
Как сообщает издание, в Германии за полгода покупатели приобрели на 35% больше обогревателей по сравнению с таким же периодом прошлого года. В Великобритании продали почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь 2021 год. В Швейцарии также значительно выросли продажи обогревателей.
Жители Европы ищут способы обогреваться этой зимой так, чтобы не включать системы отопления в своих домах. Также европейцам посоветовали "обогревать человека, а не дом" — например, надевать куртки и перчатки с подогревом.
Ранее аналитики японского портала Yahoo News Japan пришли к выводу, что предстоящая зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе санкций против России. По словам авторов материала, из-за нехватки энергии многие европейские заводы могут закрыться, возможно, начнётся отключение электроэнергии и в жилых домах, а в конце года европейская экономика может оказаться в рецессии.
ТАСС / dpa/picture-alliance / Frank Rumpenhorst