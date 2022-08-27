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27 августа, 03:22

Европейцы придумали способы обогревать себя зимой без российского газа

Business Insider сообщил о росте продаж в Европе электроодеял и переносных обогревателей

В Европе, несмотря на жаркую погоду, резко выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей. Об этом пишет Business Insider. Таким образом жители Старого Света пытаются подготовиться к огромным счетам за энергию предстоящей зимой.

Как сообщает издание, в Германии за полгода покупатели приобрели на 35% больше обогревателей по сравнению с таким же периодом прошлого года. В Великобритании продали почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь 2021 год. В Швейцарии также значительно выросли продажи обогревателей.

Немец рассказал, как с помощью туалетной бумаги будет согреваться зимой

Немец рассказал, как с помощью туалетной бумаги будет согреваться зимой

Жители Европы ищут способы обогреваться этой зимой так, чтобы не включать системы отопления в своих домах. Также европейцам посоветовали "обогревать человека, а не дом" — например, надевать куртки и перчатки с подогревом.

Ранее аналитики японского портала Yahoo News Japan пришли к выводу, что предстоящая зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе санкций против России. По словам авторов материала, из-за нехватки энергии многие европейские заводы могут закрыться, возможно, начнётся отключение электроэнергии и в жилых домах, а в конце года европейская экономика может оказаться в рецессии.

Обложка ©

ТАСС / dpa/picture-alliance / Frank Rumpenhorst

Юлия Коновалова

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